Небезпечну грибкову хворобу малини, пурпурову плямистість, або дідімелу, яка дедалі частіше трапляється в садах, дуже важливо вчасно виявити. Якщо не звернути на неї увагу і не вжити заходів, грибок може суттєво знизити урожайність або навіть призвести до загибелі кущів. Як помітити і позбутися цього грибка, пишуть «Новини.Info».

Як починається хвороба

Грибок проникає в рослину через тріщини в корі або через рани, створені комахами. Джере­лом зараження можуть бути спори, які розносяться вітром, а також через ґрунт, опале листя чи навіть саджанці, які здаються здоровими. Перші ознаки – фіолетові або пурпурно-бузкові плями біля бруньок на молодих пагонах. З часом ці плями темнішають, розростаються і стають коричневими, охоплюючи стебло.

Наслідки для врожаю

Коли гриб проникає в судинну систему куща, він перешкоджає транспортуванню води й поживних речовин. Рослина слабшає, листя та пагони обсихають, ягоди можуть або не утримуватися, або дрібнішати. Ураженість може дійти до того, що урожаю залишиться лише чверть або й менше від звичного.

Хвороба здатна зимувати в старих уражених пагонах, під корою чи поруч із поверхнею ґрунту в листковому шарі. Якщо залишити заражені гілки, або не прибрати опале листя, грибок може стати джерелом інфекції вже навесні, коли температура підвищиться.

Заходи боротьби

Очищення ділянки. Виріжте уражені пагони повністю, навіть нижче рівня землі, якщо потрібно. Не залишайте пеньки, бо вони часто служать місцем відновлення хвороби.

Утилізація заражених матеріалів. Викиньте або знищте уражені гілки й листя – спаліть або винесіть подалі від ділянки, щоб не дати спорам повернутися.

Обробка препаратами. Використовуйте фунгіциди на основі міді, бордоську суміш або сучасні системні засоби, які проникають в тканини рослин. Ранньою весною чи восени виконайте викорінюючу обробку: обприскування карбамідом (сечовиною) допомагає зупиняти спори гриба. Під час росту використовують препарати, такі як «Топаз», «Хорус», «Скор» чи інші, що ефективні при низьких температурах.

Профілактика. Дотримуйте санітарних правил: розташування кущів з достатнім просвітленням, провітрювання, своєчасне видалення опалого листя, уник за­гущених посадок, що сприяють вологості й розвитку грибків.