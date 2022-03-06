Російський диктатор також доручив скласти список країн, які запровадили санкції проти РФ

Росія у рублях виплачуватиме свої кредитні борги перед США, країнами ЄС та іншими кредиторами, які наклали санкції щодо РФ. Про це йдеться в указі президента країни-агресорки, опублікованому на порталі правової інформації Росії.

Як наголошується в указі, борги перед «недружніми» країнами, які ввели санкції проти РФ за її вторгнення в Україну, визнаються погашеними, якщо вони були виплачені у рублях та розраховані за курсом Центробанку РФ.

Згідно із указом Путін дозволив Росії виплачувати всі валютні борги перед резидентами та нерезидентами в рублях, якщо вони отримали право на такі виплати від країн, що ввели санкції, після 1 березня.

Відповідно до указу, у російському банку на ім'я іноземного кредитора можна відкрити рахунок у рублях, призначений щодо розрахунків за наявними зобов'язаннями.

Також зобов'язання з цінних паперів вважатиметься виконаним, якщо аналогічно в рублях буде зроблено виплату на російський рахунок, відкритий на ім'ям іноземного номінального власника, задля її подальшого перерахування кредитору з «недружньої» країни.

Путін доручив уряду РФ у дводенний термін визначити перелік іноземних держав, які здійснюють щодо РФ, російських юридичних осіб та фізичних осіб «недружні дії».