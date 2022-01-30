Президент Росії Володимир Путін доручив уряду розглянути питання щодо надання жителям окупованих бойовиками районів Донецької та Луганської областей з російськими паспортами соцвиплат у спрощеному режимі. На таке доручення вже відреагувало Міністерство закордонних справ.

У своєму дорученні від 27 січня, Путін запропонував таким громадянам надати можливість подаввати заяви на отримання російських соцвиплат і пільг через єдиний портал державних та муніципальних послуг без вказування інформації про місце реєстрації.

МЗС України 29 січня відреагувало на доручення Путіна і назвало його продовженням інтеграції окупованих районів Донбасу до російського політичного, економічного і гуманітарного простору.

«Розглядаємо оприлюднення доручення президента РФ щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал “держпослуги” як чергове порушення суверенітету України, спрямоване на продовження примусової інтеграції населення тимчасово окупованих територій нашої держави у російський політичний, економічний і гуманітарний простір», – наголошується в коментарі МЗС України.

У ній зазначається, що Кремль обрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації біля кордонів України.

«У той час, коли наша держава та партнери докладають усіх зусиль задля деескалації ситуації, нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям», – констатували в МЗС.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін спростив надання російських паспортів жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей у квітні 2019 року.