Президент ПАР Сиріл Рамафоса і президент РФ Владімір Путін

Президент Росії Владімір Путін не поїде у серпні до Південної Африки на саміт країн БРІКС. Росію буде представляти міністр закордонних справ Сєргей Лавров. Про це у середу, 19 липня, оголосила канцелярія президента ПАР.

«За згодою сторін президент Російської Федерації Владімір Путін не братиме участі в Саміті, але РФ буде представлена міністром закордонних справ Сєргей Лавровим», – заявили у Південній Африці.

У саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР.

«У відповідний час буде опублікована заява з основних питань, які будуть порушені на саміті, та інших пов'язаних із ними питань зовнішньої політики», − додали у Рамафоси.

Згодом у Кремлі заявили, що Путін «повноцінно» братиме участь в онлайн-форматі, без візиту до ПАР.

Саміт БРІКС, який відбудеться в Йоганнесбурзі 22−24 серпня, стане першим самітом офлайн після пандемії COVID-19.

Нагадаємо, що у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової за звинувачення у воєнному злочині – незаконній депортації дітей з окупованих частин України. Оскільки суд не проводить заочних процесів, Путіна мають заарештувати та передати суду в Гаазі або в самій Росії, або за межами Росії.

На відміну від ПАР, Росія і Україна, не є членами МКС, але статут МКС говорить, що всі держави-учасники мають юридичне зобов’язання співпрацювати з судом. Це означає, що вони зобов’язані виконувати ордери на арешт.

У березні 2023 року речник президента ПАР сказав, що країна усвідомлює свої юридичні зобов’язання і бере до уваги ордер МКС на арешт Путіна. Загалом уряд ПАР не засудив вторгнення Росії в Україну. Відомо також, що у 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як «борця із Заходом», «захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення» і «одного з головних лідерів багатополярного світу».

16 червня 2023 року делегація лідерів африканських країн відвідала Київ, як нібито «мирні посередники». Наступного дня лідери ПАР, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго відвідали РФ. Під час масованої повітряної атаки по Києву того дня російські окупанти застосували одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА. Представники делегації удали, що нібито не помітили цього.

Прокурор МКС Карім Хан раніше цього місяця заявляв, що Південна Африка повинна вчинити «правильно» і дотримуватися міжнародного права, якщо російський президент Володимир Путін особисто відвідає саміт блоку БРІКС в Йоганнесбурзі.