Термін дії чинної «зернової угоди» спливає 17 липня

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що президент Росії Владімір Путін погодився продовжити зернову угоду, термін дії якої закінчується наступного тижня. Про це повідомляє AFP у п’ятницю, 14 липня.

«Ми домовилися про продовження чорноморського зернового коридору», – сказав Ердоган журналістам.

Ердоган сподівається, «що цим листом ми забезпечимо продовження зернового коридору нашими спільними зусиллями та зусиллями Росії».

Своєю чергою, прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков, реагуючи на заяву президента Туреччини щодо згоди Владіміра Путіна на продовження дії зернової угоди, заявив, що російська сторона не робила заяв з цього приводу.

«Жодних заяв на цей рахунок ми не робили», – сказав Пєсков у коментарі російській пропагандистській агенції «Интерфакс» 14 липня.

Путін неодноразово погрожував не продовжувати її через нібито перешкоди російському експорту. Напередодні Путін дав зрозуміти, що Росія не продовжить зернову угоду, термін якої спливає 17 липня, якщо не буде виконано вимог Москви щодо розблокування експорту російських добрив та продовольства.

«Ми з доброї волі багаторазово продовжували зернову угоду, вистачить врешті-решт. Росія продовжить зернову угоду тільки тоді, коли будуть виконані дані їй обіцянки», - заявив Путін.

Також він додав, що Росія подумає щодо продовження договору, оскільки в запасі є ще кілька днів.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш цього тижня надіслав Путіну лист про продовження угоди. Він підтримує усунення перешкод для експорту добрив, на що скаржилася Москва. Сам же Путін зазначивши, що «не бачив листа генсека ООН щодо зернової угоди».

Угода, відома як Чорноморська зернова ініціатива, була укладена окремо Росією та Україною з ООН та Туреччиною у Стамбулі у липні 2022 року. Потім її кілька разів продовжували. Нинішній термін дії «зернової угоди» спливає 17 липня. Москва заявляла, що передумов для її продовження наразі немає.