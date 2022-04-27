Черговий потік погроз усьому світу Путін озвучив під час виступу на Раді законодавців РФ

Воєнний злочинець та президент держави-терориста Росії Владімір Путін пригрозив країнам, які об'єдналися заради допомоги Україні, котра протистоїть агресивному російському вторгненню, «блискавичними ударами» у відповідь. Про це він заявив виступаючи перед російськими парламентарями в Санкт-Петербурзі.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, російський диктатор пообіцяв, що у відповідь на «загрози» від країн Заходу російська армія готова нанести «блискавичні удари». Президент Росії не сказав, з яких саме цілей можуть бути завдані блискавичні удари та якою зброєю. Безпосередньо про ядерну зброю він не говорив, проте згадав про якесь озброєння, якого немає у потенційних супротивників Росії.

«Якщо хтось наважиться втрутитися в поточні події з боку й будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то повинні знати, що наші удари у відповідь будуть блискавичними. У нас є для цього всі засоби – такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. А ми хизуватися не будемо – ми будемо їх використовувати, якщо треба буде! І всі мають про це знати! Усі рішення в цьому стосунку вже ухвалено», – заявив воєнний злочинець.

Такі слова викликали хвилю овацій у залі, де відбувалося засідання.

Путін також послався на свою промову від 24 лютого, де він оголосив про початок так званої «спецоперації» (насправді – війни) в Україні. Тоді він сказав, що якщо зарубіжні країни втрутяться в ситуацію, вони зіштовхнуться із наслідками, яких ще не знали в історії.

Президент держави-терориста також переконаний, що Росія витримає економічний тиск від санкцій, запроваджених проти неї, та військових витрат на ведення бойових дій проти української армії.

У черговій, сповненій імперськими замашками і відвертою параноєю, промові Путін заявив, що світові «не потрібна така велика країна, як Росія». І що деякі «недруги» з наміром позбутися «потужного» опонента та «зробили ставку на русофобію і нацистів». Для цього вони «перетворювали» Україну в Антиросію». А Росія, мовляв, «не може допустити створення антиросійських територій навколо країни».

Намагаючись пояснити безпричинне і вбивче для РФ вторгнення в Україну, Путін також знову повторив вигадки про напад на Росію, який нібито готувався в нашій країні.

«Наші солдати та офіцери запобігли реальній небезпеці, яка нависла над нашою батьківщиною, запобігли масштабному конфлікту, який розгорнувся б на нашій території, але за чужими сценаріями», – заявив він.

Президент РФ також вкотре озвучив безпідставні твердження про розробку в Україні таємної зброї масового ураження в «американських біолабораторіях» та ядерної зброї.

Попри таку критику Заходу з боку Путіна, він закликав російських парламентарів підтримувати прямі контакти з депутатами й політиками в Європі, бо, на його переконання, там багато прибічників Росії.

Як інформував ZAXID.NET, 25 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що ризик застосування ядерної зброї зараз «дуже високий» і застерігає світ, що Третя світова війна зараз можлива, позаяк, за його словами, Росія нібито веде «проксі-війну» з НАТО на території України. Раніше Лавров виключив застосування ядерної зброї по території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив не боятися пустих погроз Росії щодо ядерної зброї й наголосив, що такі заяви є промовистим свідченням того, що російська верхівка відчуває наближення поразки у війні проти України