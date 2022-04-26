Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розцінює «ядерну» риторику Москви як чергову спробу залякати інші країни, які надають Україні допомогу з озброєнням для підтримки в протистоянні російському вторгненню.

Так український міністр відреагував за висловлювання російського колеги Сєргея Лаврова щодо «реальної небезпеки» початку третьої світової війни.

Зазначимо, що напередодні на російському телебаченні показали інтерв’ю голови МЗС Росії Лаврова, де останній заявив про «реальну небезпеку початку Третьої світової війни», а також «серйозну загрозу» розгортання ядерної.

На ці слова голова зовнішньополітичного відомства України висловив переконання, що слова Лаврова свідчать про те, що держава-терорист Росія відчуває поразку у війні з Україною.

«Росія втрачає останню надію відлякати світ від підтримки України. Звідси розмови про «реальну» небезпеку Третьої світової. Це лише означає, що Москва відчуває поразку в Україні», – написав Кулеба.

На його думку, саме з цієї причини світ має докласти ще більше зусиль, аби допомогти Україні у війні, яку розгорнула на її територіях РФ.

«Аби ми перемогли і захистили європейську та глобальну безпеку», – додає Кулеба.