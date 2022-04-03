Володимир Зеленський та Владімір Путін під час зустрічі в Нормандському форматі у грудні 2019 року

Президент держави-терориста Владімір Путін під час зустрічі в Нормандському форматі у 2019 році зненавидів президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в статті The Wall Street Journal.

Як йдеться у матеріалі, обраний у травні 2019 року президент України Володимир Зеленський «викликав зневагу Путіна» на їхній першій і поки єдиній зустрічі, на саміті в грудні 2019 року в Парижі.

Тоді Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію Мінських угод, після чого, як згадував високопоставлений французький чиновник «росіяни були в гніві».

Згодом Путін і Зеленський домовилися про нове припинення вогню та обмін полоненими, однак за словами французького чиновника, багато присутніх на тій зустрічі переконані, що російський лідер ненавидить молодого українського колегу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував російському президенту зустрітись, аби врегулювати міждержавні відносини. Однак, сам російський військовий злочинець це ігнорував, а путінські війська, які перебували на окупованому Донбасі регулярно порушували перемир’я.