Ватажок ПВК «Вагнера» Євгєній Прігожин готується до скорочення операцій найманців в Україні. Про це 23 березня повідомило видання Bloomberg.

Як зазначили співрозмовники журналістів, Прігожин вирішив згорнути операції в Україні після того, як російському військовому командуванню вдалося скоротити вербування людей до групи «Вагнера» та постачання найманцям боєприпасів.

Наразі немає ознак того, що Прігожин в один момент передислокує усі свої війська до Африки, але джерела Bloomberg, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги у майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців – російському військовому командуванню вдалося скоротити вербування людей до групи «Вагнера» та постачання найманцям боєприпасів.

Bloomberg нагадує, що найманці Прігожина брали участь в боях на українській території з 2014 року. Також «Вагнер» допоміг режиму Башара Асада зберегти владу в Сирії. Прігожин відправив своїх бійців в різні країни Африки: від Лівії і Судана до Малі і ЦАР, з метою просування геополітичних цілей Кремля.

Раніше керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявляв, що ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин щодня втрачає 500-800 своїх бойовиків. Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий заявляв, що власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин наближається до свого краху і в боях із Силами оборони України втратив майже всіх своїх найманців.