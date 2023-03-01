Росія почала задіювати для наступу в районі Бахмуту найдосвідченіших найманців ПВК «Вагнера», на заміну засудженим, які вже почали закінчуватись через величезні втрати РФ. Про це пише CNN, посилаючись на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

«Характерною особливістю є те, що противник кинув в атаку найбільш підготовлені підрозділи "Вагнера". Ці підрозділи очолюють військовослужбовці, які мали бойовий досвід у Сирії, Лівії та інших гарячих точках», – наголосив він.

За словами Череватого, минулої доби на бахмутському напрямку окупаційні війська РФ здійснили 209 обстрілів із застосуванням гарматної артилерії та РСЗВ. Сталося 57 бойових зіткнень, противник завдав одного авіаудару. Представник ЗСУ також додав, що російські сили зазнають величезних втрат і підривають свою здатність вести бойові дії за межами Бахмута.

«Ми завдаємо противнику величезних втрат. І ось цією героїчною боротьбою захисники Бахмутського фронту знекровлюють ворога, послаблюють його, готують плацдарм для резервів, які потім прийдуть та викинуть ворога з нашої території», – резюмував він.

За його словами, військове командування не стане утримувати населені пункти ціною колосальних втрат людського ресурсу.

«Якщо ми бачимо, що загроза нашому особовому складу і нашій оперативній обстановці є більшою, ніж необхідність утримувати територію, ми це робимо (відводимо війська), але робимо це організовано, без паніки», – сказав Череватий. Водночас він наголосив, що нині рішення залишити Бахмут немає.

Заступниця Міністра оборони Ганна Маляр напередодні розповіла, що у Бахмуті Донецької області складна ситуація, туди направили підкріплення. Рішення утримувати місто – стратегічне, а не політичне.