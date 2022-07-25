П'яний мотоцикліст вчинив аварію з легковиком

У неділю, 24 липня, у селі Великополе Івано-Франківської громади на Львівщині п’яний 23-річний мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу та врізався у легковик Opel. У результаті мотоцикліст з переломами потрапив до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:30 у селі Великополе Яворівського району. 23-річний водій мотоцикла Musstang, місцевий мешканець, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічну руху та здійснив зіткнення з автомобілем Opel, яким керував 56-річний львів’янин.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. За попередньою інформацією, у нього діагносували перелом ноги. Поліцейські встановили, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286-1 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.