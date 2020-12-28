У Ярмолинецькому районі Хмельницької області вночі 27 грудня зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинули двоє людей, а ще двоє – отримали травми. Про аварію поліція повідомила в понеділок, 28 грудня.

За інформацією правоохоронців, у аварії зіткнулися Audi A6 і ВАЗ 21099. Першим керував п’яний 36-річний іноземець, який проживав у Хмельницькому, а другим – 24-річний житель одного з сіл Ярмолинецького району. Після зіткнення ВАЗ перекинувся.

На місці аварії загинув водій ВАЗа і його 32-річна пасажирка. Інші пасажири ВАЗа – 30 і 48-річні чоловіки – отримали травми, їх госпіталізували.

Водій автомобіля Audi A6 в аварії не постраждав. Його затримали й повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб. Водію Audi загрожує до 10 років ув’язнення.