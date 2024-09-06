Поліцейські вдруге відсторонили від керування 49-річного водія Mazda

У четвер, 5 вересня, до Дубенського відділення патрульної поліції приїхав 49-річний киянин, щоб забрати посвідчення водія, яке у нього напередодні вилучили за керування напідпитку. Щоправда, чоловік знову був пʼяний.

Як розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненщини Тетяна Рачок, вперше інформація про 49-річного порушника надійшла на спецлінію 102 у понеділок, 2 вересня. Тоді очевидці повідомили, що поблизу села Крилів Дубенського району автомобіль Mazda здійснює небезпечні маневри. Патрульні зупинили легковик і під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду – 2,83 проміле. На чоловіка склали протокол, а водійське посвідчення вилучили.

«Через три дні порушник приїхав забрати своє посвідчення водія. Патрульні здивувалися, коли під час спілкування виявили, що киянин знову має ознаки сп'яніння. Результат огляду виявився позитивним – 2,10 проміле», – зазначила Тетяна Рачок.

На водія склали ще один протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.