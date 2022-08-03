Водій виїхав на тротуар і в'їхав у дерево

У Львові водій у стані сп’яніння виїхав на пішохідну частину і врізався в дерево. Постраждав пасажир автомобіля. Загалом за півдня 2 серпня львівські патрульні зафіксували три аварії з нетверезими водіями.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП трапилася біля вулиці Стрийської.

«29-річний водій на автомобілі Chevrolet Aveo, рухаючись в напрямку вулиці Стрийської, не впорався з кермуванням та здійснив наїзд на бордюр, а в подальшому в дерево. Внаслідок ДТП госпіталізували пасажира», – зазначили у поліції.

Патрульні помітили у водія очевидні ознаки алкосп’яніння. Перевірка львів’янина на Drager показала результат 2,08 проміле алкоголю.

Ще один п’яний водій автомобіля Renault Kangoo не дотримався безпечної дистанції й здійснив зіткнення з Kia Sportage. Його результат – 3,64 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму у 18 разів.

Третій випадок, як інформував ZAXID.NET, стався на вулиці Кульпарківській. Там зіткнулися Skoda Superb, Citroen Berlingo та Honda Civic. Одного з водіїв шпиталізували. А перевірка водія Skoda Superb підтвердила стан наркотичного сп’яніння.