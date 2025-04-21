Мотоцикліст на швидкості злетів з дороги в кювет

У понеділок вночі, 21 квітня, у селі Підвисоке Снятинської громади на Прикарпатті п’яний водій мотоцикла вчинив ДТП, у якій загинула його 19-річна пасажирка. Винуватця аварії затримала поліція.

За даними поліції Івано-Франківщини, смертельна ДТП сталася 21 квітня близько опівночі. 29-річний мешканець Снятинщини, керуючи мотоциклом Honda, рухався центральною дорогою у селі Підвисоке. При цьому він не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого з’їхав у кювет.

У результаті ДТП 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці. Мотоцикліста з травмами доставили до лікувального закладу. Його перевірили на стан сп’яніння – результат 1,14 проміле.

Слідчі затримали 29-річного мотоцикліста. Йому готують підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (за ч. 3 ст. 286-1 ККУ).