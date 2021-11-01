Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру патрульному поліцейському з Білої Церкви Київської області у скоєнні смертельної ДТП напідпитку. Інцидент стався ще вночі 28 жовтня, але про нього стало відомо 1 листопада.

«Слідчі Теруправління ДБР Києва повідомили про підозру поліцейському батальйону патрульної поліції міста Біла Церква Київської області, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

За інформацією ДБР, уночі 28 жовтня поліцейський завозив додому товариша, з яким вони разом відпочивали. Перевищивши швидкість, патрульний не впорався з керуванням і в’їхав у бетонний стовп. Внаслідок ДТП його 19-річний пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження. Його госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня він помер.

Поліцейського підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі проситимуть суд взяти патрульного під варту.