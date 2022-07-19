Внаслідок удару службовий автомобіль поліцейського перекинувся на дах

Неподалік Хмельницького п'яний поліцейський спричинив аварію на службовому автомобілі. Під час розвороту він допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, внаслідок чого водій та пасажир зазнали травм. Виявилось, що рівень алкоголю в крові правоохоронця перевищував допустиму норму в п'ять разів.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, аварія сталась близько 08:00 у суботу, 16 липня. У селі Водички дільничий офіцер поліції Хмельницького райвідділу, перебуваючи за кермом службового автомобіля, почав розвертатись і під час маневру зіткнувся з автомобілем ВАЗ-21099.

В результаті службовий автомобіль перекинувся на дах, а ВАЗ зазнав механічних ушкоджень. Водій та пасажири легковика отримали травми.

Виявилось, що правоохоронець перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння: огляд показав 1,1 проміле, що перевищує допустиму норму в п'ять разів.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1. ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років.