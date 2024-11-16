Водій перебував за кермом у стані алкогольного спʼяніння

На Хмельниччині пʼяний працівник станції технічного обслуговування катався на автомобілі клієнта. Рівень алкоголю в його крові в 12 разів перевищував норму.

Як повідомили в поліції, інцидент трапився у пʼятницю, 15 листопада. По обіді на вул. Ринковій патрульні помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, припаркований із порушеннями правил дорожнього руху. Поліцейські підійшли до водія і попросили показати посвідчення. На це прохання 35-річний чоловік відповів, що документа не має і взагалі – автомобіль не його, а клієнта, який залишив його на ремонт на СТО.

Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, а тест на пристрої Drager 2?33 проміле алкоголю в крові. Це майже у 12 разів перевищує допустиму норму.

На порушника поліцейські склали одразу два адміністративних протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.