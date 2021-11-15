Зіткнення сталося на ділянці дороги, на якій триває ремонт

Надвечір у неділю, 14 листопада, нетверезий скутерист на автодорозі у селі Орв’яниця Рівненської області врізався у автонавантажувач. Водій був нетверезий й не зорієнтувався на ділянці дороги, де триває ремонт. Унаслідок зіткнення чоловік отримав тяжкі травми.

У дорожньо-транспортну пригоду потрапив 37-річний водій скутера Honda у селі Орв’яниця Дубровицької громади на Рівненщині. Близько 16:40 у неділю, 14 листопада, скутерист не впорався з керуванням на смузі руху, де триває ремонт, і зіткнувся з автонавантажувачем. Як повідомляє поліція Рівненської області, у водія, мешканця села Берестя, діагностували тяжку відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та численні переломи. «У стані коми та з запахом алкоголю його госпіталізували в реанімаційне відділення Дубровицької районної лікарні», — ідеться у повідомленні поліції.

Через кілька годин того ж дня на Рівненщині сталася ще одна автопригода за участю водія двоколісного транспортного засобу. Близько 22:20 33-річний мешканенць Дубенського району, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ-21063, виїжджав з другорядної дороги на головну і не пропустив 17-річного мотоцикліста. Хлопця з забоєм хребта та закритим переломом ноги госпіталізували до лікарні. Відповідно до огляду на стан сп’яніння, водій легковика був тверезий. Поліція встановлює обставини обидвох ДТП.