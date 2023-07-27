У Південній Кореї правоохоронці затримали працівника українського посольства, який напідпитку дебоширив у барі в центрі Сеула. Про це 27 липня повідомив корейський портал KBS.

За словами журналістів, 40-річного українського дипломата заарештували в корейській столиці за підозрою в нападі на працівників бару та поліцейських у стані алкогольного сп'яніння. Повідомляється, що український дипломат нібито посварився з відвідувачами перед баром і напав на співробітника, який намагався його зупинити.

Згодом він напав і на поліцейського, який приїхав на виклик. На місце події прибуло підкріплення правоохоронців, які зрештою затримали дипломата. Його доставили до поліцейського відділку для проведення слідчих дій і згодом відпустили.

Посольство України також відреагувало на інцидент. В установі вибачились перед корейською громадськостю та постраждалими. Посольство заявило, що тісно співпрацює з корейською владою для неупередженого розслідування цього інциденту. Ім'я свого працівника, який влаштував дебош, в посольстві не назвали.