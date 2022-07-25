За скоєне водію загрожує до трьох років обмеження волі із забороною сідати за кермо

46-річний п'яний водій Mercedes-Benz Vito наїхав на 14-річну пішохідку. Внаслідок ДТП дитина отримала травми і зараз перебуває у лікарні. Водій за кермом перебував п’яним, однак від перевірки на стан алкогольного сп’яніння відмовився. За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями на три роки.

Як у понеділок, 25 липня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася поблизу села Пуків Рогатинської громади, ввечері у неділю, 24 липня. За попередніми даними, 46-річний водій, мешканець Рогатина, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito не впорався з керуванням та наїхав на 14-річну дівчинку-пішохода.

«Дитина рухалась по узбіччю дороги в попутному напрямку з транспортним засобом. У результаті аварії неповнолітню госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Від перевірки на стан алкогольного сп’яніння чоловік відмовився. Поліція склала на нього протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння). За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості). За скоєне 46-річному водію загрожує до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями до трьох років.