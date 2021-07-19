Їзда на квадроциклах – це популярна розвага серед туристів у гірських місцевостях

Сколівський районний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. грн та позбавив водійських прав 47-річного чоловіка, що їздив на квадроциклі у курортному селі Волосянка в Карпатах у нетверезому стані.

Як вказано у постанові суду, 16 травня приблизно о 14:30 чоловік керував квадроциклом BRP у селі Волосянка біля туристичного комплексу «Захар Беркут». Його зупинили поліцейські та виявили, що він сів за кермо п’яним. Від водія було чути різкий запах алкоголю, у нього була нечітка хода та вимова, а також колір його обличчя був червоним. Під час спілкування з поліцією водій відмовився від проходження перевірки на стан сп’яніння.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET розповіли, що чоловік є 47-річним місцевим мешканцем. У судовому засіданні він визнав, що сів за кермом нетверезим, причин свого вчинку він не пояснив.

Зазначимо, що їзда на квадроциклах – це популярна розвага серед туристів у гірських місцевостях. Туристичні комплекси, а також пункти прокату пропонують погодинну оренду квадроциклів, або ж цілі гірські тури на них. Щоб їздити на квадроциклі людина має отримати посвідчення водія.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ясінський визнав чоловіка винним у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані та оштрафував на 17 тис. грн, його також позбавили водійських прав на один рік.