Троє пасажирів авто зазнали травм, а ще один пасажир віком 49 років загинув

Ківерцівський районний суд Волинської області виніс вирок водію, який у нетверезому стані вчинив смертельну ДТП на Волині. У цій ДТП загинув 49-річний пасажир авто та ще троє зазнали травм. Винуватцю аварії призначили 5,5 років тюрми з п’ятирічною забороною керувати транспортними засобами.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, аварія сталась 7 березня 2024 року поблизу селища Грем'яче Луцького району. Водій авто Volkswagen Passat був п’яним (2 проміле), виїхав на зустрічну смугу та з’їхав у кювет, де зіткнувся з бетонною спорудою. Троє пасажирів авто зазнали травм, а ще один пасажир віком 49 років загинув.

У суді обвинувачений Валерій Парфенюк визнав свою провину у вчиненні ДТП. Він розповів, що разом із потерпілими вживали алкоголь, обставини ДТП та те, як він сідав за кермо автомобіля, не пам’ятає. Потерпілі просили суд суворо не карати обвинуваченого.

Цю справу розглянув суддя Олександр Костюкевич, який дослідив усі матеріали, позиції сторін та дані про обвинуваченого. При призначенні покарання суддя врахував, що водій вчинив тяжкий злочин і звільнити його від відбування покарання не можливо.

Суддя призначив обвинуваченому 5,5 років тюрми за вчинення смертельної ДТП із забороною керувати транспортними засобами протягом 5 років. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під нічним домашнім арештом. Вирок суду ще можна оскаржити.