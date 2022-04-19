На Тернопільщині 35-річному порушнику комендантської години вручили повістку до військкомату. Нетверезого чоловіка виявили патрульні під час комендантської години. Він не зміг пояснити, що саме робив на вулиці у цей час, крім того, почав конфліктувати з правоохоронцями. Він зателефонував на 102, зазначивши, що поліція порушує його права, але за це на нього склали протокол про завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.

Про інцидент повідомила прес-служба поліції Тернопільщини у вівторок, 19 квітня. Опівночі, під час комендантської години, в селі Біла Тернопільського району патрульні виявили місцевого мешканця. Чоловік не зміг пояснити, чому він перебував на вулиці, та ще й у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловік вчинив конфлікт із патрульними та зателефонував на 102 зі зверненням про те, що поліцейські начебто порушують його права. У результаті на нього склали адмінпротокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Санкція статті передбачає від 850 до 3,4 тис. грн штрафу. Крім того, чоловікові також вручили повістку до військкомату.

«На Тернопільщині комендантська година триває з 23.00 до 05.00. Поліцейські закликають не нехтувати обмеженнями. До слова, за місяць 226 порушникам комендантської години вручено повістки», – зазначають у поліції.