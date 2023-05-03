У ніч на середу, 3 травня, п’ять безпілотників атакували військовий аеродром у Брянській області РФ. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, два дрони вдалося знищити, ще два вибухнули на території аеродрому. Ще один безпілотник «не виявили». Внаслідок атаки пошкодження отримав військово-транспортний літак Ан-124. Інформації про постраждалих немає.

Також у Росії зранку 3 травня сталася ще одна пожежа. Цього разу вогонь спалахнув на аеродромі «Гостилиці» у Ленінградській області, який розташований за 60 кілометрів від Санкт-Петербурга. Російські ЗМІ стверджують, що в ангарі з гелікоптерами «загорілися покришки». Наразі пожежу вже нібито ліквідували.

Нагадаємо, що за останній тиждень на території Росії активізувались вибухи на об'єктах інфраструктури, які використовуються армією РФ. На території переважно прикордонних з Україною територій регулярно лунають «хлопки», а місцева влада повідомляє про диверсії, покладаючи провину за знищення об'єктів на ЗСУ. Вибухи ставались на аеродромах, нафтобазах, залізничних вузлах, фабриках і заводах.