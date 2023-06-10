Люди стоять біля входу на ракетний завод в Анкарі, Туреччина, після вибуху, який стався 10 червня 2023

У столиці Туреччини Анкарі в суботу, 10 червня, стався вибух на заводі, який виробляє ракети й вибухівку. Вже відомо, що внаслідок вибуху загинули п’ятеро працівників заводу.

Як пише Hürriyet Daily News, після того, як на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин MKE в районі Ельмадаг в Анкарі пролунав вибух, у небо піднявся дим. На завод були направлені пожежники та швидка допомога.

П’ятеро працівників заводу, які опинилися під завалами, загинули, незважаючи на зусилля рятувальників. Крім того, внаслідок вибуху є поранені. Їхня кількість невідома, але відомо, що деякі з них перебувають у важкому стані, зазначає агенція Anadolu.

Причини вибуху невідомі, ведеться розслідування, щоб їх з’ясувати.

Завод MKE працює для ракетно-вибухових потреб Міністерства національної оборони та Міністерства внутрішніх справ.