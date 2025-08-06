Українців утримують у підвалі КПП «Даріалі»

П’ятеро українців, які застрягли на російсько-грузинському кордоні у пункті пропуску «Даріалі», оголосили безстрокове голодування. Про це у вівторок, 5 серпня, повідомило «Ехо Кавказу».

Один з учасників, українець Сергій Ларко заявив, що грузинські прикордонники порушують їхні права, утримуючи у підвальному приміщенні на пункті «Даріалі».

«Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників та порушення моїх прав», – йдеться у заяві.

Українець розповів, що 21 червня його депортували з Росії, а після прибуття до Грузії у нього вилучили паспорт і зібрали біометричні дані без законних підстав.

«Мене помістили в нелюдські умови у підвалі КПП "Даріалі" разом із 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ та туберкульоз. Мені відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви на притулок, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання», – повідомив Ларко.

Заява про оголошення голодування, фото «Ехо Кавказу»

Протестувальники вимагають

допустити до них українського консула,

пояснити причини затримання,

надати можливість залишити територію Грузії або подати клопотання про міжнародний захист,

провести медичне обстеження та припинити незаконне утримання під вартою.

Чому українці застрягли на кордоні з Грузією

У березні російський президент Владімір Путін підписав указ, згідно з яким українці, які нібито незаконно перебувають у Росії, мають до 10 вересня або виїхати з країни, або узаконити свій статус. В результаті у транзитній зоні між кордонами Росії та Грузії застрягли десятки людей. Багато з них після в'язниці не мають належних документів.

Українські дипломати працюють над розвʼязанням проблеми, частину українців вже евакуювали.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не депортувати українців на кордон із Грузією, а вивозити їх безпосередньо до українського кордону. Він зазначив, що Грузія та Молдова активно працюють над питанням повернення українців додому, але немає гарантій того, що росіяни не вирішать збільшити кількість депортованих через грузинський кордон.

Своєю чергою Грузія запропонувала Україні самостійно забирати своїх раніше засуджених громадян із пунктів пропуску.