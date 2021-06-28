Рада Європейського Союзу дала згоду на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, Вірменією, Тунісом і Катаром. Про це повідомили у прес-службі Ради ЄС.

«Рада ЄС тепер готова підписати чотири важливі авіаційні угоди, які покращать ринковий доступ для авіаліній та посилять зв'язки й свободу пересування для громадян. Водночас вони гарантують найвищий рівень безпеки та створять рівні правила гри», – повідомив міністр інфраструктури Португалії (яка в цьому півріччі голосує в Раді ЄС) Нуну Сантуш.

Така угода зніме ринкові обмеження і пов'яже Україну з внутрішнім авіаційним ринком ЄС. Натомість Київ буде зобов'язаний дотримуватися авіаційних стандартів ЄС.

Очікується, що угода буде підписана восени 2021 року. Потім її має ратифікувати країна-підписант, ЄС та кожна держава, яка є членом ЄС. Однак поки це відбуватиметься, угода може набути чинності на тимчасовій основі.

Домовленість допоможе стимулювати розвиток конкуренції на ринку авіаперевезень, а це своєю чергою сприятиме зниженню ціни на квитки. Однак поки очікувати на різке зниження цін не варто, оскільки через пандемію розвиток цієї галузі обмежений.

Крім того, завдяки цьому нововведенню права українських споживачів захищатимуть, так само як у ЄС. Учасниками спільного авіапростору з ЄС вже є Молдова, Грузія, Ізраїль та ще низка країн.