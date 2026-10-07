генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе

Європа вже готується до перших післявоєнних загальнонаціональних виборів в Україні, шукаючи шляхи відновлення довіри до демократії на всьому континенті. Про це в інтерв’ю виданню Rapporteur сказав генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

За словами Берсе, у Раді Європи «працюють над підготовкою виборів на той день, коли в Україні стане можливим проведення вільних і справедливих виборів».

Водночас проведення виборів буде лише одним із компонентів відновлення демократії після війни.

«Великою проблемою стануть ветерани. Тобто їхня реінтеграція в суспільство, допомога сім’ям, розірваним війною, людям, які стали переселенцями всередині країни та за її межами, дітям, які втратили роки навчання, а також наслідки для психічного здоров’я», – пояснив секретар Ради Європи.

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Україні, за словами Берсе, доведеться не просто відновити зруйноване, а зрештою відбудувати суспільство, яке зможе й надалі вірити в демократію.

Це також залежатиме від того, чи довірятимуть українці інституціям, що їх оточують. Як повідомив Берсе, Рада Європи вже десятиліттями співпрацює з Києвом у боротьбі з корупцією та над тими самими реформами, які зараз є в центрі дебатів у Брюсселі щодо подальшої підтримки України.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 71% українців виступають проти проведення виборів зараз. Також 53% опитаних вважають, що Володимир Зеленський має обмежитися нинішнім терміном на посаді президента і не балотуватися на наступних виборах.