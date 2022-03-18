Переважна більшість держав-членів Радбезу ООН відкинула фейкові звинувачення Росії щодо наявності «військово-біологічної діяльності США в Україні». Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.

Він зазначив, що 18 березня за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з украй цинічним та фейковим порядком денним – «щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні».

Там Росія намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України.

«Нонсенс? Так. Але ж Росія давно не послуговується логікою. Тому США та абсолютно переважна більшість держав – членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян», – розповів Подоляк.

За його словами, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи Кремля до можливих біологічних чи хімічних операцій на території України.