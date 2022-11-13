Джейк Салліван пропонував шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, в тому числі щодо Криму

Радник президента США з питань державної безпеки Джейк Салліван вважає, що команді українського лідера Володимира Зеленського варто почати розглядати більш реалістичні вимоги для початку переговорів із Москвою щодо завершення війни. Насамперед це стосується повернення з-під окупації Криму. Про це повідомило видання The Wall Streey Journal, посилаючись на джерела, близькі до офіційного Вашингтона.

Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для вирішення конфлікту шляхом переговорів.

«Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році», – зазначено в повідомленні.

Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві, припустивши, що Україна отримає більше важелів впливу, якщо продемонструє відкритість до перемовин.

Водночас деякі європейські союзники США вважають, що в України мало причин зараз погоджуватися на якісь перемовини. Вони вважають, що українська армія може повернути собі більше території, якщо західна зброя продовжуватиме надходити. Водночас публічні заклики до переговорів можуть зашкодити зусиллям України та зіграти на руку Росії. Якщо війна закінчиться зараз, то «українці отримають сигнал про те, що їхня боротьба безглузда». Водночас Росія отримає час на перебудову економіки під санкції та воєнний час.

При цьому сам чиновник США заперечує, що адміністрація Байдена змінила свою позицію щодо російсько-української війни. Білий дім не припинить сприяти Києву та зацікавлений лише в тому, щоб Україна здобула перемогу

«Наша робота – поставити українців у краще положення на полі бою, щоб, коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були у вигіднішій позиції за столом переговорів», – передають слова Саллівана американські ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США неформально просили Зеленського показати готовність до розмови з Путіним.