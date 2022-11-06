США визнають, що сам Путін ставиться до таких перемовин несерйозно

Адміністрація президента США Джозефа Байдена неформально просить президента України Володимира Зеленського продемонструвати готовність до перемовин із Росією. Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела, у США вважають, що це дозволить зберегти підтримку з боку інших країн.

Як пише видання, США не тиснуть на Україну з вимогою почати перемовини з росіянами, але зазначають, що такі кроки можуть зберегти «моральну гідність» української влади в очах міжнародних партнерів.

США повідомили Зеленському, що його заборона на перемовини з Владіміром Путіним нібито викликала стурбованість у деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, які занепокоєні зростанням цін на їжу та паливо через війну.

При цьому, у США визнають, що сам Путін ставиться до таких перемовин несерйозно.

Нагадаємо, 4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із Росією, але тоді, коли її президентом буде не Владімір Путін.