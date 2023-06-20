Скульптупа «Воїн» у Винниках є памʼяткою історії

Скульптури радянської епохи у Винниках і Брюховичах перенесуть до Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія терору». Відповідні рішення затвердив виконавчий комітет міськради на засіданні 19 червня.

Йдеться про скульптури «Воїн» у Винниках та «Мати-Батьківщина», у Брюховичах. Обидві скульптурні композиції були виготовлені на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Вони є пам’ятками історії.

Раніше робоча група щодо деколонізації топоніміки у Львові, що працює з квітня 2022 року, дозволила демонтувати ці пам’ятники у 2023 році. Загалом робоча група за час своєї роботи перейменувала 50 вулиць у Львівській МТГ.

Нагадаємо, на Львівщині залишилося понад 200 радянських пам'яток. Львівська область є другою за темпами декомунізації після Закарпатської.