РАГУlive. Випуск за 30 жовтня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — сьогодні, 18:07 2130
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- РАГУlive. Випуск за 26 жовтня ZAXID.NET
Проект РАГУlive на часі. Як завжди – вибрані епізоди за участі львівських паркулів. Шукайте своїх героїв та додавайте нових на інтерактивній платформі РАГУlive.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive. Випуск за 26 жовтня ZAXID.NET