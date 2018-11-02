Працівники двох ТЕЦ Дубневичів зривають опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі

Підвищення вартості проїзду в львівських маршрутках винесуть на громадське обговорення

Парад паркулів цього тижня до вашої уваги. Відеоверсія антихампроекту з вибраними епізодами. Проект РАГУlive пропонує ТОП за тиждень.

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