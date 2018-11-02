РАГУlive. Випуск за 2 листопада

Соціально-саркастичний випуск ZAXID.NET

Суспільствосьогодні, 18:52 4290

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Парад паркулів цього тижня до вашої уваги. Відеоверсія антихампроекту з вибраними епізодами. Проект РАГУlive пропонує ТОП за тиждень.

Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.

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РАГУlive. Випуск за 30 жовтня ZAXID.NET
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