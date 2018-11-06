РАГУlive. Випуск за 6 листопада
Соціально-саркастичний випуск ZAXID.NET
Суспільство — сьогодні, 17:43 1550
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- РАГУlive. Випуск за 2 листопада ZAXID.NET
Про паркулів – з іронією. Відеоверсія проекту РАГУlive знову зібрала разом найяскравіших «героїв» парковки.
Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.
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Відео до теми
До теми
РАГУlive. Випуск за 2 листопада ZAXID.NET