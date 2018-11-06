Про паркулів – з іронією. Відеоверсія проекту РАГУlive знову зібрала разом найяскравіших «героїв» парковки. Надсилайте свої фото і відео у групу РАГУLIVE на Facebook та голосуйте за героїв випуску.

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