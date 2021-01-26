РАГУlive. Випуск за 26 січня
Соціально-саркастичний проект ZAXID.NET
Суспільство — сьогодні, 16:10 0
Не штрафами єдиними. Карати гривнею порушників ПДР – це робота поліції та інспекторів із паркування. Було би не погано, якби вони це робили активніше. Наша ж мета за допомогою проекту РАГУlive скерувати на путь істинний паркулів та автохамів. Злегка з іронією.
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