Не штрафами єдиними. Карати гривнею порушників ПДР – це робота поліції та інспекторів із паркування. Було би не погано, якби вони це робили активніше. Наша ж мета за допомогою проекту РАГУlive скерувати на путь істинний паркулів та автохамів. Злегка з іронією.

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