Рассел Кроу зіграє соратника Гітлера Германа Герінга

Рассел Кроу зіграє соратника Гітлера Германа Герінга в історичній драмі «Нюрнберг». 30 липня компанія Sony Pictures Classics опублікувала перший трейлер стрічки, повідомляє The Hollywood News.

У центрі сюжету – протистояння між військовим психіатром Дугласом Келлі (Рамі Малек) і Германом Герінгом (Кроу), який потрапив за ґрати після падіння нацистського режиму. Йдеться не про допити, а справжню психологічну дуель.

Герінг – колишній рейхсмаршал і глава Люфтваффе, харизматичний і небезпечний, але знає занадто багато про злочини нацистської Німеччини. Завдання психіатра – зрозуміти, чи здатен Герінг відповідати перед судом. Головний прокурор союзників Роберт Джексон (Майкл Шеннон) хоче вивести його на публічні свідчення, хоча це ризиковано, адже Герінг може обернути трибунал на свою користь.

Тизер починається із кадрів у в’язниці, де утримують нацистських лідерів, з яких союзники намагаються вибити зізнання. Лео Вудолл грає персонажа, який ставить просте, але важке питання: як людство дійшло до Голокосту?

Режисером фільму став Джеймс Вандербільт, сценарист «Нової Людини-павука 2». Це його друга режисерська робота після біографічної драми «Правда». Основою сюжету стала документальна книга Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр», яка описує спроби американського психіатра Дугласа Келлі зрозуміти, чи достатньо адекватні нацистські лідери для судового процесу.

Фільм вийде в кіно 7 листопада, а перед тим дебютує на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (4-14 вересня).