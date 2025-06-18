Не секрет, що багато сюжетів, які використовують у серіалах, взяті з реальної поліцейської хроніки. І кримінальні серіали, засновані на реальних подіях (true crime), стають все популярнішими. Вони опиняються на екранах просто з залів судових засідань та сторінок медіа. Треба мати особливий талант, щоб захопити глядача детективною історією, фінал якої їм вже відомий. Пропонуємо кілька серіалів, від яких важко відірватись.

«Доктор Смерть»

Dr. Death. 2021

Серіал розповідає про доктора Крістофера Данча, зірку медичної спільноти американського міста Далласа. Він обіймає посаду керівника нового центру нейрохірургії. Лікар стверджує, що розробив унікальну методику лікування, здатну змінити життя пацієнтів, які страждають від проблем з хребтом. Однак серед пацієнтів Данча з'являється все більше і більше тих, хто отримав інвалідність або попрощався з життям. У міру того, як кількість жертв продовжує зростати, судинний хірург Рендалл Кірбі, нейрохірург Роберт Гендерсон і прокурор Мішель Шугарт вирішують розібратися в причинах численних невдач Данча.

«Сходи»

The Staircase, 2022, на головному фото

В основу серіалу ліг судовий процес, що став одним з найдовших в історії штату Північна Кароліна. Відомий американський письменник Майкл Петерсон (Колін Ферт) телефонував до 911 та повідомив, що його дружина Кейтлін впала зі сходів і розбила голову, але вона ще жива. «Швидка» знайшла жінку уже мертвою. Майкла звинуватили у вбивстві дружини.

Дізнавшись подробиці трагедії, численні родичі письменника – п’ятеро рідних і названих дітей, а також дядьки, тітки та колишні дружини – розділилися. Одні були впевнені в його невинності, інші вважали його вбивцею. Судова справа тягнулась 17 років. Фільм зняв французький режисер Жан-Ксав’є де Лестрад, а головні ролі зіграли Колін Ферт, Тоні Коллетт та Жюльєт Бінош.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«Дещо про Пем»

The Thing About Pam, 2022

Цей серіал теж може похвалитись чудовим акторським складом (Рене Зеллвеґер, Джош Дюамель, Ґленн Флешлер, Джуді Ґрір). І тут так само чоловік знаходить дружину мертвою та дзвонить у 911. Ця історія відбулась у містечку Трой штату Міссурі у 2011 році. Расс Фарія повернувся додому та знайшов хвору на рак дружину Бетсі з ножем у спині. Поліція звинувачує чоловіка.

«Чорний птах»

Black Bird, 2022

Події відбуваються у середині 1990-х років. Колишній спортсмен, син поліцейського та наркоділок Джиммі Кін отримує 10 років ув’язнення. ФБР пропонує йому угоду: Джиммі має втертись у довіру до серійного вбивці Ларрі Голла, який позбавив життя десятки школярок по всьому Середньому Заходу. Джиммі має вивідати, де Ларрі сховав тіла своїх жертв.

«Любов і смерть»

Love & Death, 2023

Ця історія сталася у маленькому техаському містечку Вайлі у 1980 році. Головні героїні – домогосподарка Кенді Монтгомері та її сусідка, шкільна вчителька Бетті Гор. Вони дружать, співають у церковному хорі, проте це не завадить Кенді вбити Бетті. Жінка наполягала на самообороні, суд її виправдав, а що відбулось насправді, так і залишилось таємницею. Головні ролі зіграли Елізабет Олсен, Джессі Племонс, Лілі Рейб.