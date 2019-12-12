Редакція ZAXID.NET заявила про спроби перешкоджання журналістській діяльності

У четвер, 12 грудня, редакція ZAXID.NET звернулась до правоохоронців через спроби перешкоджання журналістській діяльності з боку радикально налаштованих представників кількох львівських громадських організацій. У зверненні до голови Національної поліції України Ігоря Клименка, генпрокурора Руслана Рябошапки та глави СБУ Івана Баканова редакція просить забезпечити можливість повноцінної роботи редакції і гарантувати безпеку журналістів.

Йдеться про активну діяльність у Львові кількох десятків членів різних громадських угруповань протягом останнього року. Нагадаємо, що у четвер, 12 грудня, ці люди штурмом увірвалися на сесію Львівської міської ради з вимогами видалити з сайту ZAXID.NET кілька публікацій. Раніше, у грудні 2018 року переважно ці ж люди намагалися силою увірватися у редакцію ZAXID.NET.

«Такі дії розцінюємо як пряму загрозу здоров'ю і життю співробітників редакції, а також як спроби перешкоджання журналістській діяльності. Просимо вас забезпечити дотримання законності, а також, за необхідності, охорону редакції і журналістів видання», – вказано у зверненні ZAXID.NET, підписаному головним редактором видання Олегом Ониськом.

Відповідне звернення 12 грудня редакція ZAXID.NET надіслала голові Нацполіції України Ігорю Клименку, генеральному прокурору України Руслану Рябошапці та голові СБУ Івану Баканову.