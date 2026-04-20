Нарешті дочекалися весняних овочів і зелені

Весняний сезон у розпалі. На ринку, у супермаркетах, магазинах з’явилися свіжі овочі та зелень, за якими ми так скучили за довгу зиму. Серед них особливо популярні редиска та квасок (щавель). Вони асоціюються зі свіжістю, легкістю і очищенням організму після зими. Тож ловіть момент, активно включайте їх у раціон, бо вони найсмачніші і найкорисніші саме зараз.

Утім, щоб ці продукти дійсно працювали на користь здоров’ю, дієтолог Андрій Маковецький каже, що дуже важливо розуміти, як їх правильно вживати, в яких кількостях і кому варто бути обережним.

«Редиска і щавель – цінні сезонні продукти, які можуть значно покращити якість раціону. Вони допомагають організму адаптуватися після зими, підтримують травлення і додають свіжості щоденному харчуванню. Ключовий принцип при їх споживанні – помірність і усвідомлене споживання. При правильному підході ці прості весняні продукти стають не просто додатком до страв, а ефективним інструментом підтримки здоров’я», – каже Андрій Маковецький.

Редиска: корисна для травлення і сприяє роботі печінки

Редиска – один із найперших весняних овочів, який містить біологічно активні речовини, що стимулюють роботу травної системи.

До основних переваг редиски можна віднести:

стимуляцію травлення та виділення шлункового соку;

вміст вітаміну С, який підтримує імунну систему;

наявність сірковмісних сполук, що сприяють роботі печінки;

низьку калорійність, що робить її доречною у раціонах для контролю ваги;

легкий жовчогінний ефект.

«Редиска добре підходить для включення в раціон у період переходу з важчого зимового харчування до більш легкого весняного. Оптимальна кількість плодів, які можна з’їсти за один прийом, – 5–10 штук три-п’ять разів на тиждень. Найкраще вживати її у першій половині дня або в складі основних прийомів їжі», – каже дієтолог.

Утім, якби не хотілося весняних овочів, є стани, при яких редиску варто обмежити. Обережно її слід споживати людям, які мають гастрит або підвищену кислотність, захворювання шлунково-кишкового тракту у фазі загострення, підвищену чутливість слизової.

У раціон дітей дієтолог радить вводити редиску поступово, невеликими порціями, бажано у складі салатів. Важливо звертати увагу на якість продукту: рання парникова редиска може містити більше нітратів, тому краще обирати перевірені джерела.

Чим корисний щавель і кому споживати його слід обережно?

Щавель – це зелень із характерним кислуватим смаком, яка традиційно використовується у весняних стравах.

Чим корисний квасок:

містить вітамін С;

підтримує апетит і травлення;

бере участь у процесах кровотворення;

додає різноманіття раціону після зимового періоду.

Однак щавель має важливу особливість – він містить щавлеву кислоту. У великих кількостях вона може навантажувати нирки, знижувати засвоєння кальцію, провокувати дискомфорт у людей із чутливим травленням. Саме тому його варто вживати помірно. Особливо обережними мають бути люди із сечокам’яною хворобою, подагрою, проблемами суглобів, гастритом.

Щавель найчастіше використовують для приготування зеленого борщу. Тож у людей часто виникає запитання, чи зберігаються вітаміни під час термічної обробки. Частина вітамінів дійсно руйнується, каже Андрій Маковецький, але це не означає, що страва стає порожньою. Оптимальним підходом є поєднання: частину щавлю додавати у гарячі страви, а частину – свіжими до салатів.

Рецепти страв з редискою і щавлем, які легкі у приготуванні

Весняний салат з редискою, яйцем і йогуртовою заправкою

Інгредієнти:

редиска – 120 г

яйця – 2 шт.

огірок – 120 г

зелень (кріп або зелена цибуля) – 10 г

йогурт густий 5% – 60 г

гірчиця – 5 г

оливкова олія – 5 мл

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть яйця до готовності та наріжте кубиком. Редиску та огірок наріжте тонкими слайсами. Змішайте йогурт, гірчицю, олію, сіль і перець. Об’єднайте всі інгредієнти, додайте зелень і заправте соусом.

***

Зелений борщ зі щавлем з мінімальною втратою користі

Інгредієнти:

куряче філе – 120 г

картопля – 200 г

морква – 60 г

цибуля – 60 г

щавель – 80 г

яйце – 1 шт.

оливкова олія – 5 мл

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Відваріть куряче філе, вийміть його із каструлі і наріжте. У бульйон додайте картоплю і варіть до готовності. Окремо злегка обсмажте моркву та цибулю на олії і додайте до бульйону. Наприкінці додайте нарізаний щавель і варіть не більше 2–3 хв. Перед подачею додайте в тарілку яйце і курку.

***

Салат зі щавлем, авокадо та сиром

Інгредієнти:

щавель – 50 г

авокадо – 80 г

сир (моцарела або фета) – 60 г

огірок – 100 г

оливкова олія – 5 мл

лимонний сік – 5 мл

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Щавель дрібно наріжте, авокадо наріжте кубиком, а огірок – слайсами. Додайте сир. Посоліть, поперчіть, заправте олією і лимонним соком. Перемішайте безпосередньо перед подачею.