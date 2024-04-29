Сергій Матюх очолює Хмельницький національний університет із 2021 року

Ректор Хмельницького національного університету Сергій Матюх оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Щомісяця посадовець заробляв орієнтовно 63 тис. грн.

Як йдеться в електронній декларації, у 2023 році Сергій Матюх заробив на посаді ректора та доцента кафедри міжнародних економічних відносин Хмельницького національного університету 758 121 грн. Це орієнтовно по 63 тис. грн щомісяця. Дружина ректора Людмила Матюх отримала 124 205 грн за викладацьку діяльність, а також 84 тис. грн – за надання майна в оренду.

Також Сергій та Людмила Матюхи задекларували по 8 тис. євро готівки.

З об’єктів нерухомості посадовець вказав земельну ділянку в селі Стуфчинці Хмельницького району загальною площею 1019 м2, а також дві квартири у Хмельницькому. Першу він придбав у 2008 році, а другу – у 2016 році за 208 600 грн. Також частку у квартирі площею 66,9 м2 в місті Хмільники Вінницької області має Людмила Матюх. Крім того, у власності ректора – недобудований житловий будинок площею 180 м2 у селі Стуфчинці Хмельницького району.

Сергій Матюх зазначив, що має автомобіль Toyota Rav 4 2013 року випуску.

Додамо, що Хмельницький національний університет — найбільший у Хмельницькій області заклад вищої освіти, заснований у 1962 році. Сергій Матюх очолює навчальний заклад із 2021 року.