Іван Парубчак декларує скромні статки

Ректор Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій Іван Парубчак подав декларацію за 2025 рік. Він не вказав жодних активів, хоча торік продав автомобіль.

Як вказано у декларації, яку опублікували на сайті НАЗК, нової нерухомості Іван Парубчак у 2025 році не купував. Він вказав лише дві земельні ділянки біля Львова, оформлені ще у 2010 році, та записаний на дружину Галину Парубчак будинок на 149,3 м² у Львові, приватизований у 2019 році.

Іван Парубчак вказав 652 тис. грн зарплати у ветеринарному університеті та 57 тис. грн зарплати за сумісництвом в ЛНУ імені Івана Франка. Ще 400 тис. грн він отримав від продажу цінних паперів в Калуській філії ТзОВ «ІФ Авто». Його дружина Галина Парубчак вказала 103 тис. грн зарплати на різних ФОПів.

Жодних активів ректор не вказав, однак судячи з його попередньої декларації сім’я продала автомобіль Ssang Yong Rexton 2014 року.

Нагадаємо, Іван Парубча очолює університет з травня 2025 року. У липні 2025 року ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького об’єднали з Львівським університетом природокористування. Об’єднаний виш назвали Національний природничий університет України.