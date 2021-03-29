Володимир Бугров заявив, що особисто проголосує за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ, щойно з’явиться така можливість

Новий ректор Київського університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров пояснив, чому невизнаного багатьма країнами президента Білорусі Олександра Лукашенка не позбавили звання почесного доктора. За його словами, Лукашенка не можуть позбавити відповідного звання, оскільки для цього немає відповідної процедури.

«Насправді на сьогоднішній день відсутня процедура. Ми живемо в правовій державі, тому має бути механізм позбавлення таких звань. Наразі, Історико-меморіальна комісія надала висновок Вченій раді університету, що такого прецеденту не було в жодні роки. І на тому дискусія призупинилася, але вона не завершена», – сказав Бугров в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» і додав, що це питання має політико-правовий характер.

Ректор додав, що пропонуватиме Вченій раді створити комісію з фахівців – юристів, істориків і політологів, щоб розробити якусь візію щодо можливості позбавлення Лукашенка звання почесного доктора КНУ ім. Шевченка.

«Я як член Вченої ради буду голосувати за таке позбавлення. Я вважаю, що це справа честі. Але в таких питаннях завжди дуже важливо дотриматися процедури, щоб ми правильної мети досягли в правильний спосіб», – наголосив Бугров.

Автор інтерв’ю також нагадав новообраному ректору про те, що подібні звання має Член вищої ради партії «Єдина Росія» Віктор Садовничий, також відзнаку має член ЦВК Росії Андрій Шутов. На це він відповів, що їм присвоювали ці звання не як політикам, а як академічним працівникам.

«На відміну від Лукашенка, це не політики, це академічні працівники. Тому, власне, тут і не виникало якихось засторог», – додав новий ректор КНУ ім. Шевченка.

Зазначимо, у 2009 році тодішній ректор КНУ Леонід Губерський вручив Лукашенкові диплом Почесного доктора, знак та мантію. Однак після фальсифікації результатів президентських виборів у 2020 році та жорстокого придушення протестів у Білорусі, студенти цього університету виступили з вимогою позбавити Лукашенка звання. Однак відповідне рішення керівництво університету так і не схвалило.