Ремонт будівлі колишнього «Російського культурного центру» у Львові коштуватиме понад ₴6 млн

Реконструкцію будівлі на вул. Короленка, 1 а у Львові мають виконати до жовтня 2018 року

Управління майном Львівської облради 31 травня підписало угоду щодо реконструкції будівлі на вул. Короленка, 1а у Львові, де колись розміщувався «Російський культурний центр», а в майбутньому має бути створено «Будинок воїна». За 6,165 млн грн роботи виконуватиме ТОВ «Вельт Капітал».

У закупівлі зі стартовою ціною у 6,3 млн грн брали участь дві фірми: ПП «Арагас» та ТОВ «Вельт Капітал». Пропозиція останнього була на 30 тис. грн дешевшою. Відтак замовник уклав угоду на виконання робіт з реконструкції будівлі, яка має бути здійснена до 1 жовтня 2018 року. Про це йдеться в інформації у системі публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до технічного завдання, у будівлі на вул. Короленка, 1а, необхідно провести гідроізоляційні роботи, ліквідувати грибок, замінити перекриття будинку, провести опалення, якого тут не було багато років, відремонтувати водопровід, каналізацію, провести опоряджувальні роботи усередині будинку, утеплити фасад, влаштувати евакуаційні сходи з другого поверху, пандус, зрізати аварійні дерева біля будинку, посадити нові кущі.

Зазначимо, фірма «Вельт Капітал» зареєстрована 2016 року, її юридичне місцерозташування – м. Львів. Власницею та водночас керівником компанії є Тетяна Павленко. За даними антикорупційного видання «Наші гроші. Львів», протягом 2017-2018 років «Вельт Капітал» підписала 42 договори на загальну суму 75,6 млн грн.

Нагадаємо, 4 травня 2017 року виконавча служба виселила «Російський культурний центр» з приміщення на вул. Короленка, 1а у Львові, відповідно до рішення Львівського апеляційного господарського суду.

Львівська облрада після реконструкцію приміщення має намір передати його в оренду українським волонтерським організаціям, які допомагають військовим в АТО. Які саме це будуть організації та як використовуватимуть приміщення, визначать на конкурсі. Зокрема є ідеї створити там культурний центр для ветеранів АТО, або ж музей.