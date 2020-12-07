Наживи після першого нападу зловмисникам було не достатньо, через два дні вони знову з силою проникли у будинок знайомої пенсіонерки і вимагали грошей

У селі Сколівського району на Львівщині двоє чоловіків віком 18 і 33 років двічі здійснили розбійний напад на будинок пенсіонерки. Лише за другим разом жінка звернулася у поліцію. Злочинців затримали, зараз вони перебувають під вартою.

Перший інцидент трапився 1 грудня. «Пізно ввечері підозрювані, розбивши шибку у вікні, проникли у будинок мешканки села віком 82 роки, напали на неї та, погрожуючи ножем, заволоділи грошима у сумі 7 тисяч гривень», — розповіли у поліції Львівщини.

Згодом через два дні, 3 грудня, ті самі чоловіки повторно проникли у будинок знайомої їм пенсіонерки. Вимагаючи гроші, вони побили власницю, обшукали помешкання, однак нічого не знайшли і втекли. Жінка лише за другим разом звернулась у поліцію.

Слідчі затримали двох мешканців Сколівського району віком 18 та 33 роки, які раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. 6 грудня суд взяв підозрюваних під варту. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.