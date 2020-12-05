На Стрийщині поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який напав на пенсіонерку та пограбував її. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Львівської області, 4 грудня раніше судимий мешканець одного з сіл Стрийського району проник у помешкання 87-річної пенсіонерки, побив її, викрав гроші та втік. Потерпілу госпіталізували медики та повідомили про злочин у поліцію.

Правоохоронці за кілька годин затримали 50-річного чоловіка. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.