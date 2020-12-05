Львівські поліцейські затримали рецидивіста за напад на пенсіонерку
50-річний чоловік побив та пограбував 87-річну пенсіонерку
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, сьогодні, 15:400
На Стрийщині поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який напав на пенсіонерку та пограбував її. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Як повідомили у поліції Львівської області, 4 грудня раніше судимий мешканець одного з сіл Стрийського району проник у помешкання 87-річної пенсіонерки, побив її, викрав гроші та втік. Потерпілу госпіталізували медики та повідомили про злочин у поліцію.
Правоохоронці за кілька годин затримали 50-річного чоловіка. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
За фактом злочину відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) ККУ. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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