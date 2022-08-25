Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що усі державні службовці, включаючи виборні посади, перед початком роботи в цій галузі мають проходити обов'язкову військову підготовку. Про це він написав у своїй колонці на «Українській правді».

«Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо», – написав він.

Міністр оборони висловив переконання, що в Україні треба проаналізувати всі сфери життя і з'ясувати, представники яких професій мають бути готовими до оборони.

«Можна застосувати до цих процесів термін «розумна мілітаризація». Адже «мілітаризація» в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть», – написав Олексій Резніков.

До слова, у липні міністр оборони заявив, що Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці. Зараз найбільше потребують операторів БПЛА, айтівців, зв'язківців та артилеристів, а також фахівців, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння.