Зараз ЗСУ найбільше потребують операторів БПЛА, айтівців, зв'язківців та артилеристів

Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці. Зараз найбільше потребують операторів БПЛА, айтівців, зв'язківців та артилеристів, а також фахівців, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння. Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

«Завдання стосовно мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінюють втрати… Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому вигляді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв… Наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців», – пояснив Олексій Резніков.

За його словами, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей. Наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв'язківці, артилеристи та ін. Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натівського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію в Україні. 15 серпня Верховна Рада України продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада.