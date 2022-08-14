В Україні наразі беруть на службу не всіх охочих, а лише тих, хто має відповідні спеціальності

В Україні відмовились від кількісного підходу в доукомплектуванні армії. Станом на сьогодні комплектування ЗСУ відбувається за системою, коли в кожен підрозділ набирають людей не за кількістю, а за спеціальностями, яких не вистачає, повідомив Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО, полковник СБУ Роман Костенко.

«Наприклад, зараз у територіальних центрів є завдання набрати механіків-водіїв танків та навідників-операторів танків. А приходить та висловлює бажання служити, наприклад, людина, яка раніше була в армії медиком. Але медиків вистачає, і такій людині кажуть: “Вибачте, зараз потреби немає. Почекайте”. Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу», – сказав Костенко в коментарі LIGA.NET.

Він навів ще один приклад, за яким піхотинців зараз вистачає – тому їх не набирають. Але потрібні водії – і шукають саме їх. Також, за словами Костенка, рідкісна та затребувана зараз спеціальність – оператори протитанкових ракет.

«Є люди, що хочуть служити, але в них взагалі немає досвіду армії. Звісно, що скоріше візьмуть того, на кого країна вже витратила зусилля та кошти, хто вже служив в армії, кому потрібно лише трохи підучитися – і він готовий боєць», – наголосив депутат.

Як уточнив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, доукомплектування військових частин відбувається також за територіальним принципом. Він пояснив, що якщо, наприклад, потрібно доукомплектувати військові частини Закарпатського регіону, то людей шукає Закарпатський територіальний центр та, можливо, сусідні.

«Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах», – додав Горбач.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні триває загальна мобілізація. Востаннє її термін продовжили до 23 серпня, утім, президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити загальну мобілізацію разом з воєнним станом до кінця осені.